Trump, Medyayı Putin Görüşmesine Eleştirdi - Son Dakika
Trump, Medyayı Putin Görüşmesine Eleştirdi

13.08.2025 16:19
Trump, Putin ile görüşmesi öncesi medyanın yaklaşımını eleştirerek sahte haberlere dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin medyanın yaklaşımını eleştirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor." ifadesini kullandı.

İlk başkanlık döneminde tavsiye üzerine kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, görüşme ABD'de yapılacak olmasına rağmen "Putin zaten kazandı." dediğini aktaran Trump, medyada çok fazla sahte haberin dolandığına işaret etti.

Trump, "sürekli işten çıkarılmış kaybedenler" ve "aptal insanlar" olarak nitelediği kişilerin Putin'le görüşmesi hakkındaki açıklamalarının medyada öne çıkarıldığını belirtti.

Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Moskova ve Leningrad'ı bedava alsa bile medyanın bunu "kötü bir anlaşma" olarak sunacağını savunan Trump, bu kişileri "hasta" ve "dürüst olmayan" kişiler olarak nitelendirerek "Muhtemelen ülkemizden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, bu paylaşımından kısa süre önce yaptığı bir başka paylaşımda da "Kısa süre içinde Avrupalı liderlerle görüşeceğim. Onlar, bir anlaşma yapılmasını görmek isteyen harika insanlar." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 9 Ağustos'ta resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, Ukraynalı ve Avrupalı üst düzey yetkililerle Trump ve Putin'in 15 Ağustos'taki görüşmesi öncesi "ortak zemini belirlemek üzere" bir araya geleceği iddia edilmişti.

Yetkililer, Putin'in, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 6 Ağustos'taki Ukrayna konulu görüşmesinin ardından Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir telefon görüşmesi yaptığını aktarmıştı.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

