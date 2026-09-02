Trump, müzakere iddialarını yalanladı: 'İran'ın anlaşmayı imzalayıp imzalamaması umurumda değil'
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik medyadaki iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın 'değersiz' gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önemli olmadığını belirtti. Trump, ABD'nin stratejik konumunun güçlü olduğunu, Hürmüz Boğazı'nın kontrol altında tutulduğunu savunarak İran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan, Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.
ABC News'in, Washington yönetiminin, Tahran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddialarını yalanlayan Trump, İran'ın kendileri için "değersiz" olan bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önem taşımadığını belirtti.
Donald Trump, ABD'nin mevcut stratejik konumunun çok daha güçlü olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrol altında tutulduğunu savundu.
İran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu ve Tahran yönetiminin kaçınılmaz olanı ertelemeye çalıştığını öne süren Trump, paylaşımında "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" ifadesine yer verdi.
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