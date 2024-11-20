Trump, NATO Daimi Temsilcisi Adayını Açıkladı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine eski adalet bakan vekili Matt Whitaker'ı aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak yakın çalışma ekibinde yer alacak bir ismi daha aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, "güçlü bir savaşçı" ve "sadık bir vatansever" olarak tanımladığı Whitaker'ın, ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

Mesleki kariyeri hukuk alanında olan ve daha önce dış politika konusunda herhangi bir görev almayan Whitaker, NATO Daimi Temsilcisi olarak ilk dış politika görevini yürütecek.

Kasım 2018 ila Şubat 2019 tarihinde adalet bakanlığına vekaleten bakan Whitaker, NATO Daimi Temsilciliği görevine Senatodan onay almasının ardından başlayabilecek.

Whitaker, görevi boyunca Trump aleyhinde açılan soruşturmalara şiddetle karşı çıkmıştı.

Trump, 2016-2020 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde NATO üyesi ülkelerin ittifaka yeterince ödeme yapmadığını ve ekonomik yükün büyük kısmının ABD'nin omuzlarına kaldığını savunmuştu.