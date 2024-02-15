Trump, NATO müttefiklerine yönelik Rus saldırılarını engellememe tehdidini sürdürüyor - Son Dakika
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Trump, NATO müttefiklerine yönelik Rus saldırılarını engellememe tehdidini sürdürüyor

Trump, NATO müttefiklerine yönelik Rus saldırılarını engellememe tehdidini sürdürüyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi Avrupalı siyasilerin tepkilerine rağmen, finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği tehdidini sürdürdü. Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada, ödeme yapmayan ülkelerin korunmayacağını belirtti. Bu sözlere NATO üyesi siyasiler tepki göstermişti.

15.02.2024 10:59
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NORTH Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden ve NATO üyesi Avrupalı siyasilerin tepkilerine rağmen "finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği" şeklindeki ifadesinin hala arkasında olduğunu söyledi.

Trump, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu South Carolina eyaletine bağlı North Charleston bölgesinde, NATO'yla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Trump, "Ödeme yapmayacaklarsa biz de onları korumayacağız. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Trump, hafta sonu South Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.

Bu sözlere, başta Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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