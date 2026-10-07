Trump, Netanyahu'ya iyi dileklerini ilettiğini ve İran savaşının biteceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, Netanyahu'ya iyi dileklerini ilettiğini ve İran savaşının biteceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2023 olaylarına ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve iyi dileklerini ilettiğini söyledi. Trump ayrıca İran'a askeri ve siyasi açıdan büyük tahribat verildiğini savunarak İran'la savaşın yakında sona ereceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2023 olayları için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine "iyi dileklerini" ilettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Texas'ta yapacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Ekim 2023 olaylarına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Bibi ile görüştüm ve ona iyi dileklerimi sundum. Aynı şekilde İsrail halkına da iyi dileklerimi ilettim. Diğer taraf, 7 Ekim'de yaptıkları için büyük bir bedel ödedi, bana inanın." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran değerlendirmesi

ABD Başkanı, İran'la ilgili sorulara yanıt verirken, askeri ve siyasi açıdan İran'a büyük bir tahribat verildiğini savundu.

Trump, "Onları ortadan kaldırdık. Tüm ülkeyi ortadan kaldırdık. Orduları ve donanmaları kalmadı." yorumunu yaparak, İran'la savaşın yakında sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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