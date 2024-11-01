Trump, New Mexico'yu Kazandığını İddia Etti

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, düzenlediği mitingde, daha önceki seçimlerde kazanamadığı New Mexico eyaletini kazandığına inandığını söyledi.

ABD basınındaki haberlere göre, New Mexico'nun Albuquerque kentinde düzenlediği mitingde Trump, Latin seçmenler nezdindeki konumunu iyileştirmek için Demokrat eğilimli bu eyalette boy göstermeye karar verdiğini açık bir dille ifade etti.

Trump, 2016 ve 2020'deki seçimlerde Demokratların New Mexico'daki oylarının hileli olduğunu öne sürerek "Neredeyse iki kez (New Mexico'yu) kazanıyorduk ve size söyleyeyim, gerçeği bilmek istiyorsanız iki kez kazandığımıza inanıyorum." dedi.

Donald Trump seçimlerde New Mexico'da, 2020'de Başkan Joe Biden'ın yaklaşık yüzde 11, 2016'da da Hillary Clinton'ın yaklaşık yüzde 8,3 puan gerisinde kalmıştı.