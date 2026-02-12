Trump, Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i etkileyen ekonomik adımlar atsalar da Pekin'le iyi ilişkilere sahip olduklarını ve nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ABD-Çin ilişkilerine değindi.

Trump, iklim değişikliğiyle ilgili başlıklarda Çin'le herhangi bir işbirliği içinde olmadıklarını ifade etti ve aldıkları bazı ekonomik kararların şu anda ABD-Çin ilişkilerini çok fazla etkilemediğini savundu.

"Çin'i nisan ayında ziyaret edeceğim ve Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşeceğim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. O da yılın ilerleyen aylarında buraya gelecek ve ben bunu heyecanla bekliyorum." diyen Trump, "Şu anda Çin'le ilişkilerimiz çok iyi, Devlet Başkanı Şi ile ilişkilerim çok iyi." değerlendirmesini yaptı."