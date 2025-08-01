Trump, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösteriliyor - Son Dakika
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Trump, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösteriliyor

01.08.2025 13:39
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Kamboçya, sınır çatışmalarını sona erdirdiği için Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona erdirilmesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladıklarını duyurdu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Sun, basın mensuplarına verdiği demeçte, Trump'ın aracılığı olmadan Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarını sonlandıran bir anlaşmaya varmanın zor olacağını belirtti.

Trump'ın ismini ödülü veren Norveç Nobel Komitesine resmi olarak sunmayı planladığını vurgulayan Sun, "Trump sadece Kamboçya için yaptığı çalışmalar nedeniyle değil başka yerlerdeki girişimleri için de Nobel'i hak ediyor." ifadesini kullandı.

Pakistan da Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 26 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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