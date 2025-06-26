Trump, Pilotların Onuru İçin Basın Toplantısı Düzenliyor

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu belirterek, pilotların "onuru" için yarın Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile askeri temsilcilerin Penatgon'da sabah saat 08.00'da düzenlenecek basın toplantısına katılacaklarını ifade etti.

Başkan Trump, "Bu toplantı, Amerikan pilotlarımızın onuru için mücadele etmeyi amaçlıyor." açıklamasını yaptı.

Pilotların 36 saat boyunca "düşman" bölgesinde tehlikeli uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "efsanevi" işler başardığını ancak CNN ve New York Times tarafından yapılan sahte haberleri gördüklerinde çok üzüldüklerini belirtti.

Haberlerin amacının kendisini küçük düşürmek olduğunu savunan Trump, "Yarınki basın toplantısı hem ilgi çekici hem de tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte olacak. Keyfini çıkarın!" ifadelerini kullandı.