Trump: Rusya-Ukrayna Anlaşması için İyi Bir Şans Var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı "hızlı bir şekilde halletmek" istediklerini belirterek, "Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, Dr. Mehmet Öz'ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü olarak yemin ettiği törenin ardından basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Rusya-Ukrayna anlaşmasının günler içinde tamamlanması, aksi halde ABD'nin "önüne bakacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diyen Trump, iki tarafın da anlaşmayı yapmak için adım atması gerektiği mesajını verdi.

ABD'nin Moskova ile Kiev'den beklentisinin ne olduğunu da söyleyen Trump, iki taraftan da barış anlaşması için bir "istek" görmesi gerektiğini ve bu isteği gördüğünü belirtti.

Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmelerinden ne olması halinde tamamen çekilebileceklerine" ilişkin soruya karşılık, "Şu anda bunu söylemek istemem. Biz bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Rusya sizinle oynuyor mu?" sorusuna ise "Kimse benimle oynamıyor." yanıtını verdi.

" İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım"

Öte yandan Trump, İran ile doğrudan görüşmelerde ne durumda olduklarına ilişkin soru üzerine, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım." dedi.

İran'ın gelişmesini istediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran, nükleer silaha sahip olamaz; eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin ile görüşmeler iyi gidiyor"

Diğer yandan Trump, Çin ile gümrük tarifeleri konusundaki görüşmelerin "gerçekten çok iyi" şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Trump'ın konuşmasına devam ettiği sırada Oval Ofis'te bulunan genç bir kadının baygınlık geçirerek yere düşmesi üzerine salonda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.