Donald Trump: Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum
Donald Trump: Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum

Donald Trump: Savunma Bakanlığı\'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum
25.08.2025 21:16
Donald Trump: Savunma Bakanlığı\'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Trump, bakanlığın isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı birkaç hafta içinde duyurabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN İSMİNİ SAVAŞ BAKANLIĞI OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

ABD Başkanı, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuştu.

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanmayı tercih edeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donald Trump: Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234:
    ne savaş meraklısı bu ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
