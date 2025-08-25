Donald Trump: Savunma Bakanlığı\'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN İSMİNİ SAVAŞ BAKANLIĞI OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

ABD Başkanı, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuştu.

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtti.