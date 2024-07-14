Trump, seçim mitinginde yaralandı

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NEW ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

Trump'ın, Pensilvanya'nın Butler şehrinde miting sırasında kürsüde konuşurken, silah seslerine benzer patlamalardan sonra kulağından yaralandığı ve sağ yanağından kanlar aktığı görülmüştü.

Korumaları olaya acil müdahale ederek, Trump'ı kürsüden indirmişti.

Trump'a bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.