Trump: Senato, Düşmana Yardım Ediyor - Son Dakika
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Trump: Senato, Düşmana Yardım Ediyor

24.06.2026 10:34
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Trump, Senatonun İran'a karşı savaş yetkileri tasarısını onaylamasının düşmana yardım sağladığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığı" iddiasında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından ABD Senatosunda savaş yetkileri tasarısının oylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

İran'ı "köşeye sıkıştırdığını", bu ülkenin "(ABD'ye) neredeyse her şeyi vermeye istekli olduğunu ve onlarca yıl sonra ilk kez ABD ve Başkanına saygı duyduğunu" öne süren Trump, ABD Senatosunun ise "zamanlaması kötü ve anlamsız" bir savaş yetkileri tasarısını oylamaya karar verdiğini kaydetti.

"(Senato) Dünyadaki bir numaralı terör sponsoruna yaptıklarımı ABD'nin beğenmediğini ve durmam gerektiğini söylüyorlar." ifadesini kullanan Trump, böylelikle "düşmana yardım ve konfor sağlandığını" öne sürdü.

Trump, dört Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte oy kullandığını aktararak "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle Trump'a ABD ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edilmişti.

Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisindeki hem de Senatodaki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaşa hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Senato, Düşmana Yardım Ediyor - Son Dakika

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