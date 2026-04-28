Trump suikastının perde arkası: Başkanların bile aşamadığı duvarlar

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki yazısında Ecevit'le yaptığı bir söyleşiyi hatırlatarak, başbakanların bile aşamadığı duvarlar olduğunu belirtti. Trump'a yönelik suikast girişiminin bir istihbarat servisi organizasyonu olduğunu, saldırganın öldürülmesiyle delillerin yok edildiğini yazdı. ABD'de 14 başkan ve adayının suikasta uğradığını ancak hiçbirinin aydınlatılmadığını vurguladı.

Saldırganın oteldeki güvenlik zafiyetlerine dikkat çeken Selvi, gazetecilerin sıkı kontrolden geçerken saldırganın elini kolunu sallayarak içeri girdiğini, kör noktaların olduğunu ve saldırganın keşif yaptığını aktardı. Saldırganın bile güvenlik olmamasına şaşırdığını belirtti. Selvi, bu tür olayların 'yalnız kurt' damgasıyla kapatıldığını, Trump'ın hesap sormazsa yeni saldırılarla karşılaşabileceğini ifade etti.