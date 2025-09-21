Trump'tan Afganistan'a Bagram Üssü Uyarısı - Son Dakika
Trump'tan Afganistan'a Bagram Üssü Uyarısı

21.09.2025 02:08
Trump, Afganistan'ın Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse kötü sonuçlar olacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." dedi.

DİKKAT ÇEKEN ÇİN DETAYI

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLAMIŞTI

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Afganistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

