Trump'tan Biden'a Ukrayna Eleştirisi

21.08.2025 20:01
Trump, Biden'ın Ukrayna'ya yalnızca savunma desteği verdiğini ve kazanma şansı olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanma şansının olmadığını savunarak, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya saldırması için imkan sağlamadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha eski Başkan Biden'a yüklendi.

Trump, Biden'ın Ukrayna'ya "sadece kendini savunmak üzere silah verdiğini" savunarak, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, spor dünyasında harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya arasında da durum böyledir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, kendisinin başkan olması halinde bu savaşın hiç başlamayacağı iddiasını yineleyerek, "Sahtekar ve beceriksiz Joe Biden, Ukrayna'nın karşı saldırılarına izin vermedi, sadece savunmasına izin verdi. Sonuç ne oldu?" yorumunu yaptı.

Trump'tan Nixon'a gönderme

Öte yandan Trump, bir diğer paylaşımında, üstte kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska Zirvesi'nde çekilmiş, altta ise 1959 yılında çekilen ve dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın parmağını dönemin Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruşçev'in göğsüne dayadığı iki kareyi paylaştı.

Her iki karede de ABD başkanlarının parmaklarını Rus muhataplarının göğsüne koyduklarına vurgu yapan Trump'ın paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Elliott Erwitt'in 1959 tarihli "Mutfak Tartışması" fotoğrafı, Soğuk Savaş döneminde Washington'un Moskova'ya karşı duruşunun kalıcı bir sembolü haline gelmişti.

Kaynak: AA

18:38
16:30
