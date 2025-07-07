Trump'tan Bolsonaro'ya Destek

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya yönetiminin, ülkenin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya muamelesinin "korkunç", darbe girişimi suçlamasıyla hakkında açılan davanın siyasi olduğunu savundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek mesajı verdi.

"Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanan Trump, Bolsonaro'nun "halk için savaşmak dışında hiçbir suçu olmadığını" kaydetti.

Trump, Bolsonaro'nun "güçlü bir lider" olduğunu ve anketlerde önde gittiğini savunarak "Bu, siyasi rakibe saldırıdan başka bir şey değil, bunu çok iyi biliyorum, bana 10 kez oldu." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro hakkında darbe girişimi suçlamasıyla açılan davaya işaret ederek, eski Brezilya Devlet Başkanı'na yapılanları "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Gerçekleşmesi gereken tek yargılama, Brezilya seçmenleri tarafından yapılacak bir yargılamadır, buna da seçim denir. Bolsonaro'yu rahat bırakın." ifadelerine yer verdi.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Alexandre de Moraes'in suçlamak için "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürmüştü.