ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Cook'a dair bir paylaşım yaptı.
Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini alıntılayan Trump, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trump'tan Fed Üyesi Cook'a İstifa Çağrısı - Son Dakika
