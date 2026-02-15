Trump'tan Gazze için 5 Milyar Dolar Yardım - Son Dakika
Trump'tan Gazze için 5 Milyar Dolar Yardım

15.02.2026 21:24
Trump, Gazze Barış Kurulu'nun 5 milyar dolarlık yardım vaadini duyurdu ve önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar yardım vaadinde bulunduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun, bölgenin yeniden yapılandırılmasında hayati bir rol oynayacağını ifade eden Trump, Kurul'a şu ana dek çok sayıda ülkenin resmen katıldığını belirtti.

ABD Başkanı, 19 Şubat Perşembe günü Washington'da düzenleyeceği bir törende, Kurul üyesi ülkelerin "Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını" açıklayacağını ifade etti.

Trump, bu toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis için binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktardı.

Açıklamasında, "Hamas, tam olarak ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir." ifadesini kullanan Trump, Barış Kurulu'nun Orta Doğu barışı için kritik bir rol oynayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Trump'tan Gazze için 5 Milyar Dolar Yardım
