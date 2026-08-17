Trump'tan Güney Kore'ye Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Güney Kore'ye Eleştiri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Güney Kore'nin İran'a yardım etmeyi reddetmesine tepki gösterdi ve ilişkileri sorguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore karşısında milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi savunduklarını ancak bu ülkenin, İran'la savaşırken kendilerine destek vermeyi reddetmesinden rahatsız olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından Güney Kore ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.

Trump, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi askeri açıdan Kuzey Kore'ye karşı koruduklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını savundu.

"Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcıyoruz, aynı şey NATO için de geçerli, Avrupa'yı Rusya'dan korumak için yüz milyarlarca dolar harcıyoruz." diyen Trump, Güney Kore liderini İran'la savaşta ABD'ye destek vermesi için aradığında "Hayır" cevabını aldığını aktardı.

"Ben de bir dakika dedim. Orada, komşunuz Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var ama İran'da yapılacak çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu çok tuhaf." diye konuşan Trump, Seul'ün bu tavrını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Kim Jong-un ile birbirimizi anlıyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişkisinin olduğunu ve onun kendisine saygı duyduğunu aktaran Trump, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullandı.

Trump, kendi başkanlığı döneminde Kuzey Kore'nin Güney Kore için "büyük bir tehdit olmadığını" ima ederek, Seul ile ortak askeri tatbikatları azaltma yönündeki kararını savundu.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, hem çok maliyetli olması hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Güney Kore, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Güney Kore'ye Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde
Göynük Kanyonu, Antalya’nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

22:28
Fenerbahçe’nin çehresini değiştiren adam: N’Golo Kante
Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante
22:12
CHP’den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik
CHP'den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik
22:12
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
21:52
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
21:36
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’a transferde rakip oldu
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 22:34:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump'tan Güney Kore'ye Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.