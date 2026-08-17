Trump'tan Güney Kore'ye Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore karşısında milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi savunduklarını ancak bu ülkenin, İran'la savaşırken kendilerine destek vermeyi reddetmesinden rahatsız olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından Güney Kore ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.

Trump, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi askeri açıdan Kuzey Kore'ye karşı koruduklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını savundu.

"Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcıyoruz, aynı şey NATO için de geçerli, Avrupa'yı Rusya'dan korumak için yüz milyarlarca dolar harcıyoruz." diyen Trump, Güney Kore liderini İran'la savaşta ABD'ye destek vermesi için aradığında "Hayır" cevabını aldığını aktardı.

"Ben de bir dakika dedim. Orada, komşunuz Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var ama İran'da yapılacak çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu çok tuhaf." diye konuşan Trump, Seul'ün bu tavrını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Kim Jong-un ile birbirimizi anlıyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişkisinin olduğunu ve onun kendisine saygı duyduğunu aktaran Trump, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullandı.

Trump, kendi başkanlığı döneminde Kuzey Kore'nin Güney Kore için "büyük bir tehdit olmadığını" ima ederek, Seul ile ortak askeri tatbikatları azaltma yönündeki kararını savundu.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, hem çok maliyetli olması hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.