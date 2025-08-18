Trump'tan Hamas Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan Hamas Açıklaması

18.08.2025 17:06
Trump, Gazze'deki esirlerin dönüşünün Hamas'ın yok edilmesiyle mümkün olacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas'la yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadelerini kullanan Trump, kendisinin yüzlerce esirin serbest bırakılmasını sağladığını ve birçok savaşı kısa sürede sona erdirdiğini belirtti.

Trump, İran'ın nükleer tesislerini de "ortadan kaldırdığına" yönelik sözlerini yineleyerek "Kazanmaya oynayın ya da hiç oynamayın." dedi

" Beyaz Saray'da büyük gün"

Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve çok sayıda Avrupa Birliği (AB) liderini Beyaz Saray'da ağırlayacağını hatırlattı.

Başkan Trump, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Aynı anda hiç bu kadar çok Avrupalı lideri burada ağırlamamıştık. Amerika için büyük bir onur. Sonuçlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile Zelenskiy arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.

Kaynak: AA

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
