Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
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Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söylerken, İran'dan sert tepki geldi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" ilan edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Trump'ın açıklamasına, "Hürmüz Boğazı bir tweetle, uçak gemisiyle, kararname çıkarılarak ya da seçim konuşmasıyla ele geçirilemez" sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yaptığı konuşmada, küresel petrol ve doğal gaz ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın "çok ağır şekilde yenilgiye uğratıldığını" savunan Trump, "İran'ı yenmeyi tamamladıktan sonra, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine kısıtlamalar getirmişti. Savaştan önce küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği boğaz üzerindeki kontrol, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin başlıca anlaşmazlık konularından biri haline geldi.

ABD ve İran, haziran ayında askeri operasyonların durdurulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalamış, anlaşmada İran'ın ticari gemilerin güvenli geçişi için "elinden gelen çabayı göstermesi" öngörülmüştü. Ancak taraflar daha sonra birbirlerini mutabakatı ihlal etmekle suçlamış ve çatışmalar ay sonuna doğru yeniden başlamıştı.

İran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolünde olduğunu savunurken, ABD de boğazda kendi ablukasını oluşturdu. ABD güçleri bu hafta İran limanlarına ulaşmaya çalıştığını öne sürdüğü bir yük gemisine ateş açtı. Trump İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin, "Yaptığımız şeyin dünya için büyük bir hizmet olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Sadece kendimiz için değil, dünya için. Abluka durdurulamaz. Bu çelikten bir duvar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Garibabadi, "Hürmüz Boğazı bir tweetle, uçak gemisiyle, kararname çıkarılarak ya da seçim konuşmasıyla ele geçirilemez. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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