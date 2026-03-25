Trump'tan İran'a 15 Maddelik Plan

25.03.2026 08:28
ABD, İran'a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan ve geçici ateşkes önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan önerisinde bulunduğu ve bunun müzakereleri için de bir aylık geçici ateşkes teklif ettiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran ile gerilimi sonlandırmak için 15 maddelik bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.

İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, İran'a saldırıların sonlandırılması için hazırlandığı öne sürülen planın maddelerine de yer verildi.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın ülkede uranyum zenginleştirme yapmaması, elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na devretmesinin istendiği öne sürüldü.

İddialara göre, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açılması, İran'ın füze programının menzili ve miktarı açısından sınırlandırılması, Tahran'ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi şartlar da bulunuyor.

Bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması taahhüt ediliyor.

İsrailli kaynaklar, İran'ın teklifi kabul konusunda isteksiz olabileceğini belirtirken, ABD'nin önce genel çerçeve anlaşması için baskı yapıp detayları erteleyebileceği endişesini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yeni Web Servisi ile Yabancı Taşıt İşlemleri Kolaylaşıyor Yeni Web Servisi ile Yabancı Taşıt İşlemleri Kolaylaşıyor
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Ne ABD ne de İsrail Kim, Güney Kore’yi “en düşman devlet“ ilan etti Ne ABD ne de İsrail! Kim, Güney Kore'yi "en düşman devlet" ilan etti
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
Erol Köse’nin ölümünü sonrası Seda Sayan’ın o sözleri gündemde: Git intihar et be Erol Köse'nin ölümünü sonrası Seda Sayan'ın o sözleri gündemde: Git intihar et be!
Arda Güler detayı Fenerbahçe Real Madrid’in yıldızını istiyor Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor

08:44
Duygulandıran veda mesajı Liverpool’da bir devir resmen sona erdi
Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi
08:36
Akaryakıtta tabela yine değişti Zamların ardından bu kez çifte indirim
Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim
08:34
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
08:20
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
