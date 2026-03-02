Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Açıklaması

02.03.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a karşı askeri operasyonların devam ettiğini ve nükleer tehditin ortadan kaldırılacağını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonların sürdüğünü belirterek, hedeflerinin İran'ın füze kapasitesini ve nükleer silah edinme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Trump, "saldırıların çok uzun sürmesini istemediğini" belirtirken, buna karşın "büyük dalganın" henüz gelmediğini ve daha sert adımların atılabileceğini ifade etti.

Beyaz Saray'da bir grup ABD'li generale madalya takdim ettiği törende konuşan Trump, İran'ın nükleer programını "ABD için kabul edilemez bir tehdit" olarak nitelendirdi. İran'ı daha önce başka bir bölgede nükleer silah girişiminde bulunmaması konusunda uyardıklarını ifade eden Trump, "Nükleer silaha sahip bir İran ABD için kabul edilemez" dedi.

"Başlangıçta 4-5 hafta sürmesini öngördük ancak daha uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahibiz"

"Operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini" savunan Trump, "başlangıçta 4 ila 5 haftalık bir takvim öngördüklerini, ancak gerekirse daha uzun süre devam edebilecek kapasiteye sahip olduklarını" dile getirdi. İran rejiminin nükleer silahının tehlikeli olduğunu belirten Trump, İran'ın giderek zayıfladığını ve operasyonlar kapsamında 10 geminin etkisiz hale getirildiğini kaydetti."

Trump, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerine ilişkin dört öncelik sıraladı: Bunlar arasında, "İran'ın füze kapasitesinin yok edilmesi, deniz gücünün etkisiz hale getirilmesi, nükleer silah edinmesinin engellenmesi ve İran yönetiminin sınırları dışındaki silahlı unsurları finanse etme ve silahlandırma kabiliyetinin ortadan kaldırılması" yer alıyor.

"Saldırıların çok uzun sürmesini istemiyorum"

ABD Ordusu'nun "dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu" olduğunu belirten Trump, operasyonların seyrine ilişkin olarak "Çok iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu. Saldırıların süresine ilişkin "Çok uzun sürmesini istemiyorum" diyen Trump, buna karşın "büyük dalganın" henüz gelmediğini ve daha sert adımların atılabileceğini ifade etti.

Trump, Orta Doğu'da İsrail ile birlikte İran'a karşı başlatılan askeri operasyonlara ilişkin bir televizyon programına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada da ABD'nin gerekirse İran'a asker göndermeyi dışlamadığını söyledi. Trump ayrıca operasyonlarda hayatını kaybeden dört ABD askeri için üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Operasyon, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 22:08:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.