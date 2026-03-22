Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Tehdidi

22.03.2026 10:27
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması durumunda elektrik santrallerini vuracağını açıkladı.

WASHINGTON, 22 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde elektrik santrallerini "vurup yok etmekle" tehdit etti.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerine yaptığı açıklamada, "İran bu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı her türlü tehditten uzak şekilde tam olarak açmazsa ABD, en büyüğünden başlamak üzere farklı elektrik santrallerini vurup yok edecektir" ifadelerini kullandı.

Kuzeyinde İran'ın bulunduğu ve dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, son gelişmelerle birlikte önemli bir gerilim noktası haline geldi.

Trump'ın açıklamalarına yanıt İran'ın Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. Karargahtan pazar günü yapılan açıklamada ülkenin enerji altyapısının hedef alınması halinde İran'ın da bölgede ABD ve İsrail'e ait "enerji, bilgi teknolojisi ve deniz suyu arıtma altyapısını" vuracağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını, sadece İran'a yönelik saldırılara müdahil olan ülkelerin gemilerine kısıtlamalar getirdiklerini söylemişti.

Erakçi kendileriyle koordinasyon içinde hareket etmeleri halinde diğer ülkelerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçmesini sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:53
ABD, Nijerya’ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
06:56
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
