Trump'tan İran'a İki Haftalık Askıya Alma
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a İki Haftalık Askıya Alma

08.04.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Pakistan liderlerinin talebiyle İran'a yönelik saldırıları iki hafta askıya aldı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Mareşal Asim Munir'in talebi üzerine İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süreyle askıya aldığını açıkladı. Trump, bunun iki taraflı bir ateşkes olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonların iki haftalık süreyle askıya alındığını duyurdu. Trump, bu kararın Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Mareşal Asim Munir ile yaptığı görüşmeler neticesinde alındığını belirtti.

Trump, açıklamasında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tam, derhal ve güvenli" bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla bombardıman ve saldırıların askıya alındığını vurguladı. ABD Başkanı, kararın iki taraflı bir ateşkes niteliğinde olduğunu ifade etti.

Trump, ayrıca ABD ile İran arasında uzun vadeli barış ve Orta Doğu'da istikrar sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, İran'dan gelen 10 maddelik teklifin müzakere için uygulanabilir bir temel oluşturduğunu bildirdi.

Trump, geçmişteki ihtilafların büyük bölümünde mutabakat sağlandığını ve iki haftalık askıya alma süresinin anlaşmanın tamamlanmasına imkan vereceğini kaydetti. Trump, Orta Doğu ülkelerini temsil eden bir lider olarak bu uzun vadeli sorunun çözümüne yaklaşılmasının kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:34:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.