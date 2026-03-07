Trump'tan İran'a koşulsuz teslimiyet mesajı - Son Dakika
Trump'tan İran'a koşulsuz teslimiyet mesajı

Trump'tan İran'a koşulsuz teslimiyet mesajı
07.03.2026 14:46
Beyaz Saray, İran'ın koşulsuz teslimiyet durumunu Trump'ın karar vereceğini duyurdu.

WASHINGTON, 7 Mart (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'ın talep ettiği "koşulsuz teslimiyetin" gerçekleşip gerçekleşmediğine ve bunun ne zaman gerçekleşmiş sayılacağına ABD Başkanı Donald Trump'ın karar vereceğini söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, " İran'la koşulsuz teslimiyet dışında herhangi bir anlaşma olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Leavitt cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanın demek istediği, İran'ın artık ABD için bir tehdit oluşturup oluşturmadığına ve Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerinin tamamen gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ABD silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olarak kendisinin karar vereceğidir. Bu durumda İran'ın kabul etsin ya da etmesin esasen koşulsuz teslimiyet durumunda olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi perşembe günü NBC News'e verdiği demeçte ateşkes talep etmediklerini ve Washington ile müzakere için herhangi bir neden görmediklerini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Sosyal Medya, Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a koşulsuz teslimiyet mesajı - Son Dakika

