Trump'tan İran'a Müzakere Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Gazze Barış Kurulu sürecinde BM ile çalışıyoruz

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." diye konuştu.

ABD, Küba ile görüşüyor

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına da değinerek, halihazırda iki ülkenin temasta olduğunu belirtti.

Küba'yı "başarısız bir ülke" olarak nitelendiren Trump, "Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ama Küba ile görüşüyoruz. Bu esnada ambargo var, petrol yok, para yok." dedi.

Trump, görüşmeleri ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğünü belirterek, "Kesinlikle bir anlaşma yapmalılar." ifadesini kullandı.

Küba için Venezuela'dakine benzer bir askeri operasyonu değerlendirip değerlendirmeyeceği yönündeki soruya ise yanıt vermek istemeyen Trump, "Neden yanıtlayayım? Eğer yapacak olsaydım, tahmin edebileceğiniz gibi çok zor bir operasyon olmazdı ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısmi hükümet kapanması için Demokratlarla masaya oturacağım"

Trump, ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamaması nedeniyle İç Güvenlik Bakanlığına ayrılan ödeneğin süresinin de dolmasıyla kurumda başlayan kısmi hükümet kapanması konusu için Demokratlarla masaya oturacağını belirtti.

Emniyet güçlerinin korunması gerektiğini yineleyen Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tuttu. Trump, "Bunun Cumhuriyetçilerle ilgisi yok. Bu bir Demokrat kapanmasıdır." dedi.