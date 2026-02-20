Trump'tan İran'a Nükleer Mesaj - Son Dakika
Trump'tan İran'a Nükleer Mesaj

20.02.2026 22:45
Trump, Tahran'a adil bir nükleer anlaşma için müzakere çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine nükleer müzakerelere ilişkin "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur." mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemenin gümrük tarifeleriyle ilgili kararına ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

İran ile devam eden nükleer müzakereler konusundaki görüşü sorulan Trump, Tahran yönetimine, "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur." mesajı gönderdi.

İran halkı ile İranlı liderleri ayırdığını belirten Trump, bu iki unsurun çok farklı olduğunu savundu.

Trump, ülkedeki gösteriler sürecinde 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Donald Trump, 800'den fazla göstericinin idam edilmesine kendisinin engel olduğunu savunarak, "837 kişiyi asacaklardı ve ben onlara 'Tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız.' dedim. İki hafta bekleyip pazarlık yapmadım ve onlar asmayı bıraktılar. Ama İran halkı için çok üzülüyorum." diye konuştu.

- Trump'tan Suriye değerlendirmesi

Öte yandan, Trump, Suriye ile ilgili soru üzerine, "Tek söyleyebileceğim, esasen benim oraya getirdiğim Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) olağanüstü bir iş çıkarıyor. O sert bir adam, uslu bir çocuk değil, yoksa bunu başaramazdı. Suriye bir araya geliyor, gerçekten iyi bir şekilde bir araya geliyor ve şu ana kadar Kürtlere karşı çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

