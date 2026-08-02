Trump\'tan İran\'a Saldırı Planı Askıya Alındı

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, İran ve bölgedeki diğer ülkelerle bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını belirterek, İran'a yönelik planlanan saldırıları hızlı bir anlaşmaya varılması şartıyla askıya aldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona erdirilmesini kapsayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik hafta sonu planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın "ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'den yeni saldırı düzenlememesini istediklerini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini belirten Trump, "Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

"SALDIRIYA HAZIRIZ"

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırıya hazır olduğunu belirterek, "İslam Cumhuriyeti İran'a karşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde askeri terör, güç ve kuvvet seviyelerinde saldırıya geçmeye hazır ve tamamen donanımlı" ifadelerini kullandı.

Saldırıların iptal edilmesinin "dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması" için olduğunu belirten Trump'ın açıklamalarına İran tarafından henüz yanıt verilmedi.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD hükümeti ise Orta Doğu'daki vatandaşlarına bölgede "gerginliğin tırmanması halinde" dikkatli olmaları ve bölgeden ayrılmaya hazır bulunmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik uyarısında, "Halihazırda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar dikkatli olmalı, yüksek düzeyde teyakkuz halinde bulunmalı ve uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve olası seyahat aksamalarına hazırlıklı olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail'in İran'daki enerji altyapısı hedeflerine yönelik kapsamlı bir bombardıman kampanyası planladığına ilişkin haberler de ABD medyasında yer aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu plan, Trump'ın cuma günü düzenlediği kabine toplantısında gündeme geldi.

İRAN: "ABD GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

İran yönetimi ise cumartesi günü Washington'ı gerilimi tırmandırmakla suçlayarak, ABD ile işbirliği yapan herhangi bir bölge ülkesinin "savaşın alevleri tarafından sarılacağını" açıklamıştı.

Trump'ın açıklaması öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Trump ile görüştüğü ve olası saldırılara ilişkin endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Washington ve Tahran, savaşı durdurmayı amaçlayan ve nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesin haziranda çökmesinden bu yana karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

ABD, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik başarısız bir balistik füze saldırısının ardından İran'a karşı "ağır bir saldırı dalgasını" tamamladığını açıklarken, İran da Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerindeki ABD unsurlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırıları düzenledi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef aldı.

ABD ve İsrail'in saldırıları 28 Şubat'ta başlamış, çatışmalar petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalara yol açmıştı.