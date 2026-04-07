Trump, İran'a Süre Verdi: Anlaşma Olmazsa Altyapıyı Çökerteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran'la bir anlaşmaya varmayı umduğunu belirterek, anlaşma sağlanmaması durumunda 'Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir.' dedi. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, anlaşma olmazsa İran'daki her köprü ve elektrik santralinin devre dışı bırakılacağını söyledi.

Trump, İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı sorusuna endişeli olmadığını yanıtladı ve 'Umarım bunu yapmak zorunda kalmam.' dedi. İran'dan kabul edilebilir bir anlaşma beklediğini vurgulayan Trump, bu anlaşmanın petrol ve diğer her şeyin Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişini sağlaması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Trump, bölgedeki Kürt grupların İran konusundaki süreçlerden uzak durması gerektiğini tekrarladı. NATO ülkelerinin İran konusunda ABD'ye destek olmadığını eleştiren Trump, İngiltere ve Almanya'nın tavrını özellikle eleştirdi. Ayrıca Uzak Doğu'daki müttefiklerinin de yardım etmediğini söyledi.

Trump, İran tarafından düşürülen iki F-15 savaş uçağının mürettebatının kurtarılması operasyonunun detaylarını aktardı. Operasyonun riskli olduğunu vurgulayan Trump, sızıntı yapan kişilerin hapse gireceğini belirtti. İkinci kurtarma operasyonuna 155 uçağın katıldığını söyleyen Trump, 'Tanrı bizi destekliyordu.' ifadesini kullandı.