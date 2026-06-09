Trump'tan İran'a Tam Zafer İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Tam Zafer İddiası

09.06.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'la gerilimi sona erdirecek anlaşmanın ardından 'tam zafer' ilan edeceğini söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yaşanan en ciddi gerilimi sona erdirme konusunda anlaşmasının ardından, ülkesinin iki hafta içinde İran karşısında "tam zafer" ilan edeceğini söyledi.

Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen telefonla seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Çok sert bir ekiptik ve bence bu mücadeleyi kazanıyoruz. Ancak asıl zaferi, iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanmış olacaksınız" dedi.

ABD Başkanı, "Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla düşecek" ifadelerini kullandı.

İran ise dün yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılarını sonlandırdığını duyurmuş, ancak İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde "ezici" bir karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Tam Zafer İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: 14.00’te genel merkezdeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e gitmiyor: 14.00'te genel merkezdeyiz
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:36:53. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Tam Zafer İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.