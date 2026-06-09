Trump'tan İran'a Tam Zafer İddiası

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yaşanan en ciddi gerilimi sona erdirme konusunda anlaşmasının ardından, ülkesinin iki hafta içinde İran karşısında "tam zafer" ilan edeceğini söyledi.

Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen telefonla seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Çok sert bir ekiptik ve bence bu mücadeleyi kazanıyoruz. Ancak asıl zaferi, iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanmış olacaksınız" dedi.

ABD Başkanı, "Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla düşecek" ifadelerini kullandı.

İran ise dün yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılarını sonlandırdığını duyurmuş, ancak İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde "ezici" bir karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.