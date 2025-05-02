Trump'tan İran'a Yaptırım Tehdidi - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Yaptırım Tehdidi

Trump, İran'dan petrol alımlarını durdurmayan ülkelere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

02.05.2025 12:07
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LOS ANGELES, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin ertelenmesinin ardından bu ülkeden petrol ya da petrokimya ürünleri satın alan tüm ülke ya da kişilerin derhal ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını söyleyerek İran'a yönelik tehditlerine yeniden başladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürün alımları derhal durdurulmalı! İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan herhangi bir ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. Bu ülke veya kişilerin ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump, göreve geldiği ocak ayından bu yana İran'a karşı "azami baskı" politikası olarak adlandırdığı kampanyayı yürüterek bu kapsamda petrol ihracatına yönelik daha sert yaptırımlar uyguluyor ve askeri harekat tehditlerinde bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, perşembe günü yaptığı açıklamada 3 Mayıs'ta Roma'da yapılması planlanan İran-ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı nükleer görüşmelerin arabulucu Umman'ın önerisi üzerine ertelendiğini belirtmişti.

Bekayi, ülkenin "meşru ve yasal" çıkarlarını korumak ve İran'a yönelik yaptırım ve ekonomik baskıları sona erdirmek için diplomasiyi kullanma kararlılıklarını yineledi.

Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de aynı gün erken saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü yapılması planlanan İran-ABD görüşmelerinin dördüncü turunun "lojistik nedenlerden dolayı" ertelendiğini duyurarak, "taraflar arasında mutabakat sağlandığında yeni tarih duyurulacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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