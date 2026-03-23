Trump'tan İran ile Verimli Görüşmeler
Trump’tan İran ile Verimli Görüşmeler

23.03.2026 14:34
ABD Başkanı Trump, İran ile Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için verimli görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
