Trump’tan İran ile Verimli Görüşmeler

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."