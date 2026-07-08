Trump'tan İspanya'ya ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan İspanya'ya ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı

08.07.2026 12:43
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"Yardıma ihtiyacımız yoktu, (NATO üyeleri) onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmayacaklarını) görmek istemiştim" ?- "Diğer sorun ise (Grönland) onları istediğimizde öyle çok da istemedik. 'Bize katılabilirsiniz' dediğimizde onlar 'hayır' dedi. Yanımızda olabilecekken orada değillerdi, biz ise onların yanındaydık"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO konusunda "berbat bir ortak" şeklinde nitelendirdiği İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün İran'ı çok sert şekilde vurduklarını belirten Trump, "Yaklaşık 20 kat daha sert diyebilirim. Onlara söyledim, 'Siz her vurduğunuzda biz de vuracağız.' Tabii onlar kirli oyuncular, bu yüzden muhtemelen benim de dahil olduğum herkesi hedef alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'dan hoşlanmadığına ve nükleer silahlar elde etmelerine izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, "Buna izin vermeyeceğiz, çünkü onlar çılgın ve nükleer silaha sahip olamazlar. Etrafı dolaşıp insan öldürüyorlar. Binlerce ve binlerce askerimizi öldürdüler." dedi. ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikasta atıf yapan Trump, Süleymani'nin hayatta olması durumunda İran'ın "çok daha güçlü olacağını" söyledi. Trump, "(Süleymani) Çünkü kötü bir adamdı ama aynı zamanda şeytani bir dahiydi. Yol kenarına yerleştirilen bombaların babasıydı." dedi.

Trump, "Açıkçası onlarla çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Bence işimize bakmalıyız. Düşünebiliyor musunuz, dün gemilere, aslında füzeler ateşlemeye başladılar. Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e ve birkaç başka yere. Ne yaptıklarını bildiklerini de sanmıyorum. Ne yaptıklarını bildiklerini hiç sanmıyorum." diye konuştu.

İran'ın "kendisini ortadan kaldırmak" istediğini iddia eden Trump, "Ben onların her listesindeyim. Bu sabah bazı şeyler gördüm. Tek tek bütün listelerindeyim. Şimdiye kadar sanırım biraz şanslıydım ama bu çok uzun sürmeyebilir. Çünkü büyük insanlar için işler bazen böyle yürür." değerlendirmesinde bulundu.

"İspanya, NATO içinde berbat bir ortak"

NATO konusunda, Grönland ve İran nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, NATO'nun kendilerine yardım etme konusunda "isteksiz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Eğer Rutte ile konuşmuş olsaydı durumun farklı olma ihtimaline dikkati çeken Trump, "Yardıma ihtiyacımız yoktu, onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmayacaklarını) görmek istemiştim." ifadelerini kullandı.

NATO konusunda en çok İspanya'ya yüklenen Trump, "berbat bir ortak" şeklinde nitelendirdiği İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

"Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda değil"

Grönland'ı "büyük bir sorun" şeklinde niteleyen Trump, "Diğer sorun ise (Grönland) onları istediğimizde öyle çok da istemedik. 'Bize katılabilirsiniz' dediğimizde onlar 'hayır' dedi. Yanımızda olabilecekken orada değillerdi, biz ise onların yanındaydık. Son dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık." dedi.

Trump, bazı ülkelerin hiç ödeme yapmadığı dönemde ABD'nin NATO'nun yüzde 100 yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İngiltere ile görüştüğümde, 'Şu anda size yardım edemeyiz ama savaş bittiğinde yardım edeceğiz.' dediler. Bu iyi değil. Almanya ve Fransa ile konuştum. Onlar da yardım etmek istemedi. Kimse istemedi. Küçük ülkelerin bazıları savunmasız oldukları için yardım etmek istedi."

NATO'ya çok fazla kızgın olmasına rağmen oldukça maddi yardım yaptıklarını aktaran Trump, "Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda değil. Ancak şunu söylemek isterim (NATO Genel Sekreteri Mark Rutte) harika bir liderleri var. Ona sahip oldukları için şanslılar. Bu onların en büyük değeri." dedi.

Trump, Grönland'ın kendileri için değil asıl Danimarka için önemli olduğunu dile getirdi.

Trump, İran'la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, "Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum" dedi.

Netanyahu'nun Türkiye'yi karalamak için sarfettiği sözlere de değinen Trump, "Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum, İsrail'i Bibi'yi çok sevmiyor." dedi.

Trump, Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İspanya'ya ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı - Son Dakika

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