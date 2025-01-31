Trump'tan Kaza Yorumu: Yüzmeye mi Gitmeliyim? - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Kaza Yorumu: Yüzmeye mi Gitmeliyim?

Trump, askeri helikopter ve yolcu uçağı kazası sonrası olay yerini ziyaret etmeyeceğini belirtti.

31.01.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpıştığı kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

Trump, Oval Ofis'te, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin basın toplantısında soruları yanıtladı.

Başkent Washington yakınlarında 30 Ocak'ta askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Trump, şöyle cevap verdi:

"Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok."

Öte yandan Trump, kaza kurbanlarının yakınlarıyla görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtlamak istemediğini belirtti.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Donald Trump, Donald Trump, Washington, Helikopter, Havacılık, Politika, Ulaşım, trafik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Kaza Yorumu: Yüzmeye mi Gitmeliyim? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
10:34 Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:22:23. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Kaza Yorumu: Yüzmeye mi Gitmeliyim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.