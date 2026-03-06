Trump\'tan Kürtlere İran Desteği

İran savaşının yedinci gününde çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'a ABD askeri göndermeyi şu an için düşünmediklerini, Kürtlerin İran'a saldırmasını destekleyeceğini söyledi.

Trump: Kürtler İran'a saldırırsa harika olur

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki İranlı Kürt silahlı grupların İran'a saldırmasının "harika" olacağını söyledi. Irak'ta konuşlu İranlı Kürt güçlerin sınırdan İran'a girme olasılığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Bence bunu yapmak istemeleri harika. Tamamen desteklerim" dedi. Irak'ta sürgündeki İranlı Kürt güçlerin İran'a karadan saldırı için ABD ile temas halinde olduğu daha önce de kamuoyuna yansımış ama resmen doğrulanmamıştı.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte de İran'a ABD askerlerinin gönderilmesini düşünmenin şu an için zaman israfı olacağını belirterek İran'ın halihazırda her şeyi kaybettiğini ileri sürdü.

Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD askerlerinin İran'a gönderilmesi durumunda bunun "işgalciler için bir felaket olacağı" şeklindeki sözlerine verdiği yanıtta "Bu bir zaman israfı. Her şeyi kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" dedi. Trump, Arakçi'nin "ABD ya da İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlıklı oldukları" uyarısına ise "boş laf" tepkisini gösterdi.

ABD Başkanı, İran'da liderlik yapısının değişmesini ve "içeri girerek hızla her şeyi temizlemek istediklerini" belirtti. Trump, yeni liderin kim olmasını istediğiyle ilgili bir fikri olduğunu da belirtti, ancak isim vermedi. ABD Başkanı, daha önce yaptığı bir açıklamada da İran'ın yeni liderinin belirlenmesi sürecine bizzat dahil olması gerektiği görüşünü kaydetmişti.