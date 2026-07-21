Trump'tan Lübnan'a Direkt Uçuş Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Lübnan'a Direkt Uçuş Talimatı

21.07.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, ABD'li hava yolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuş düzenleme talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine ilişkin talimat verdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi talimatı verdiğini aktaran Trump, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadesini kullandı.?

Trump, Avn ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Lübnan'a Direkt Uçuş Talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

22:52
İlk maç ilk galibiyet Fenerbahçe Polonya’ya avantajlı gidiyor
İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor
21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
20:24
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
19:58
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 23:09:56. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Lübnan'a Direkt Uçuş Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.