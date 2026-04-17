Trump'tan Lübnan'da Tarihi Ateşkes Açıklaması
Trump'tan Lübnan'da Tarihi Ateşkes Açıklaması

17.04.2026 09:56
ABD Başkanı Trump, Lübnan'daki 10 günlük ateşkesi 'tarihi bir gün' olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'da gece saatlerinde ilan edilen ateşkesi ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan için tarihi bir gün olabilir. Güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda Wshington'da yürüttüğü görüşmeler neticesinde Hizbullah ve İsrail arasında sağlandığı belirtilen 10 günlük ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan için tarihi bir gün olabilir. Güzel şeyler oluyor" dedi.

Trump, ateşkese ilişkin önceki bir paylaşımında da "'Bu önemli dönemde Hizbullah'ın iyi ve yapıcı davranmasını umuyorum. Eğer bunu yaparlarsa bu onlar için büyük bir an olacaktır. Artık daha fazla öldürme yok. Nihayet barış olmalı"' ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkesin, İran ile devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar açısından da önemli bir engeli ortadan kaldırdığı yorumları da ABD medyasında yer aldı. Tahran, müzakerelerin başarıya ulaşması için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da durdurulması gerektiğini birçok kez dile getirdi. ABD ve İsrail ise daha önce bu görüşe katılmamıştı.

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde İsrail ve Lübnan liderleri'nin dün yerel saatle gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 günlük bir ateşkes üzerinde anlaştığı bildirmişti. İsrail ve Hizbullah arasında 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde yoğun çatışmalar yaşanıyordu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ateşkesi onayladıklarını doğrularken, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir "güvenlik bölgesini" koruyacağını söyledi. Netanyahu, "Oradayız ve ayrılmıyoruz" dedi.

Lübnan genelinde saldırıların tamamen durdurulması ve İsrail güçlerinin Lübnan'da hareket kapasitesinin kısıtlanması koşuluyla Hizbullah'ın da ateşkese katılmaya açık olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanlığı da ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
