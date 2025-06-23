Trump'tan Medvedev'e Sert Tepki - Son Dakika
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Trump'tan Medvedev'e Sert Tepki

23.06.2025 19:40
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Trump, Medvedev'in İran'a nükleer silah tedarik edilebileceği açıklamalarına karşı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı (eski Devlet Başkanı) Dmitriy Medvedev'in, "diğer ülkelerin" İran'a nükleer silah temin edebileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Medvedev'in, hafta sonu ABD tarafından nükleer tesisleri vurulan İran'a "başka ülkeler tarafından nükleer silah verilebileceği" yönündeki açıklamasına sert ifadelerle karşılık verdi.

ABD Başkanı, "Rusya'dan eski Devlet Başkanı Medvedev'in "N" kelimesini (Nükleer) gelişigüzel kullandığını ve kendisinin ve diğer ülkelerin İran'a nükleer savaş başlıkları tedarik edeceğini söylediğini mi duydum?" diye yazdı.

"Gerçekten bunu söyledi mi yoksa sadece benim hayal ürünüm mü? Eğer bunu söylediyse ve doğrulanırsa lütfen hemen bana bildirin." ifadelerine yer veren Trump, nükleer kelimesinin "bu kadar gelişigüzel ele alınmaması gerektiğini" belirtti.

Trump, paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de adını zikrederek, "Bu arada, eğer birileri hafta sonu donanımımızın harika olduğunu düşünüyorsa, sahip olduğumuz en güçlü ve en iyi ekipman, 20 yıl önde olan nükleer denizaltılarımızdır." açıklamasını yaptı.

Başkan Trump, ABD denizaltılarının "şimdiye kadar yapılmış en güçlü ve ölümcül silahlar" olduğunu ve hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine 30 Tomahawk füzesi fırlatıldığını hatırlattı.

Medvedev, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırıyı değerlendirmişti.

ABD saldırılarının İran'daki nükleer altyapıyı fazla etkilemediğine dikkati çeken Medvedev, "Nükleerin zenginleştirilmesinin ve gelecekteki nükleer silah üretiminin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bazı ülkeler, İran'a nükleer mühimmatını doğrudan tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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