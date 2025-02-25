Trump'tan Musk'ın Uygulamasına Destek

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ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı iş insanı Elon Musk tarafından başlatılan federal hükümet çalışanlarından tamamladıkları işleri rapor etmelerini gerektiren uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." dedi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Federal hükümet personelinden 5 maddeyle bir hafta içinde tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-posta uygulamasını desteklediğini ifade eden Trump, yeni yönergelere uymayan çalışanların işlerini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Musk'ın bu girişimini "harika" bulduğunu aktaran Trump, uygulama sayesinde işe gitmeyenlerin ve gereğinden az çalışanların tespit edileceğini söyledi.

Trump, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun. Birçok kişi yanıt vermiyor, çünkü aslında var olmayan kişilerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Musk, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.