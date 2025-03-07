Trump'tan Rusya-Ukrayna Açıklamaları

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna ile son 2 günde yaptıkları görüşmelerde ciddi mesafe kaydettiklerini belirterek, "Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, Rusya-Ukrayna gündeminden Orta Doğu'ya kadar bazı dış politika başlıklarında gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya ve Ukrayna tarafı ile görüşmelerin sürdüğünü ve kayda değer mesafe katettiklerini dile getirerek, "Son 2 günde Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde ciddi mesafe kaydettik. Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, ülkedeki 240 bin civarındaki Ukraynalı göçmenin geçici yasal statülerinde bir değişiklik olup olmayacağı ile ilgili yakında bir karar vereceğini belirtti.

Trump'tan NATO çıkışı

Öte yandan, Trump, ABD olarak NATO'ya çok fazla ödeme yaptıklarını, ancak diğer ülkelerin harcamalarının olması gerekenin altında kaldığını savundu.

Trump, "Eğer ödeme yapmazsanız sizi savunmayacağız dedim. Bunu 7 yıl önce söyledim ve bu yüzden yüz milyonlarca dolar ödediler. Dediler ki eğer borçlu olsaydık bizi savunur muydunuz? Hayır, savunmazdım dedim." ifadesini kullandı.

"NATO'yu potansiyel anlamda iyi olarak görüyorum ama NATO'daki bu ödeme durumu çok adaletsiz." diyen Trump, bazı ülkelerin savunma masraflarını kendilerinin karşıladığını ve buna mukabil ticarette bu ülkelerden "kazık yediklerini" savundu.

Hamas ile görüşüyoruz

ABD ile Hamas arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına yönelik haberleri de değerlendiren Trump, "Hamas ile görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz. (Hamas'a) Nakit para vermiyoruz." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi gerektiğini savunan Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'a gideceğim

Diğer yandan Trump, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve bu ülkenin Amerikan şirketlerine yeterince yatırım yapması durumunda Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.

Trump, "Amerikan şirketlerinden 4 yıl içinde 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız giderim dedim. Onlar da bunu yapmayı kabul ettiler, ben de oraya gideceğim. Onlarla harika bir ilişkim var. Askeri teçhizat satın almak için Amerikan şirketlerine çok fazla para harcayacaklar." dedi.

Nükleer silahsızlanmaya vurgu

ABD Başkanı, tüm dünyada kendilerinin yanında Rusya ve Çin gibi ülkelerde çok fazla nükleer silah olduğunu kaydederek, tüm ülkelerin nükleer silahlardan arınmasının çok iyi olacağını vurguladı.

Trump, "Hepimiz nükleer silahlardan arınabilsek harika olurdu, çünkü nükleer silahların gücü çılgınca. Nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlatmak isterim." dedi.

Başkan Trump'tan 2024'teki suikast girişimi değerlendirmesi

Trump, 13 Temmuz 2024'te kulağından yaralandığı suikast girişimi hakkında daha fazla bilgi olmamasının sebebine ilişkin soruyu yanıtladı.

Konuya ilişkin yanıtların bulunmasını istediğini belirten Trump, "Mücadele etmek istediğimi söyledim. Artık (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ı bu konuda suçlayamayız. Haftaya bana rapor verecekler. Raporu yayınlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bırakın eyaletler okulları yönetsin"

Eğitim Bakanlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, dünyada eğitim konusunda ABD'nin listenin sonunda yer aldığını vurgulayarak, "Okulları eyaletlere geri vermeye çalışıyoruz. Bırakın eyaletler okulları yönetsin." dedi.

Trump, öğrenci kredi borçlarının Hazine Bakanlığı, Küçük İşletmeler İdaresi ya da Ticaret Bakanlığınca yönetilebileceğini belirtti.

Yaz saati uygulamasının kaldırılması ya da kalıcı olması için adım atmayacağına işaret eden Trump, insanların konuya ilişkin görüşlerinin yarı yarıya ayrıldığını aktardı.

Trump, "Bir şey yarı yarıyaysa o konuda heyecanlanmak zor. İnsanların ilerde daha çok günışığı isteyebileceğini düşünüyorum ama bazıları günışığını daha erken isteyebilir. Çünkü çocuklarını karanlıkta okula götürmek istemiyorlar." diye konuştu.

Aralık 2024'te yaptığı açıklamada Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasını sona erdirmek üzere adım atılması çağrısında bulunmuştu.

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden biri, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için Demokrat'ların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

"TikTok için verilen süreyi gerekirse uzatırım"

Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasına ilişkin de konuştu.

TikTok'a "yoğun ilgileri" olduğunu ifade eden Trump, uygulamaya verilen süreye ilişkin "Şimdi en az 1 ayımız daha var. Uzatmaya gerek yok ama gerekirse muhtemelen uzatırım." dedi.

Trump, TikTok konusunda Çin'in bir rolü olduğunu ve olası bir anlaşmayı onaylamasını umduğunu dile getirdi.

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.