Trump'tan Seçmen Kimliği Uygulaması

14.02.2026 03:21
Trump, Kongre onayı olmadan ara seçimlerde seçmen kimliği şartını uygulayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçmen kimliği şartının Kongre'den geçirilmese dahi ara seçimlerde uygulanacağını ve konuya ilişkin bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Demokratların seçmen kimliği konusunda oy vermeyi reddettiğini belirten Trump, "(Demokratların) seçimlerde hile yapmaya devam etmek istediklerini" savundu.

Trump, "Kongre tarafından onaylansın ya da onaylanmasın ara seçimlerde seçmen kimliği (uygulaması) olacak." ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise Trump, detay vermeden konuya ilişkin kısa süre içinde bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını kaydetti.

Tasarı Temsilciler Meclisinden geçmişti

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinden geçerek Senato'ya gönderilmişti.

Cumhuriyetçi partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının Senato'da kabul edilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Demokratların tepki gösterdiği, Senato'da oylamaya sunulacak tasarıya 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının destek vermediği belirtiliyor.

Tasarıya göre oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu Demokratların tepkisini çekmişti.

Trump, 6 Şubat'ta "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.???????

Kaynak: AA

