Trump'tan Sert Açıklamalar

18.08.2025 18:21
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında eleştirilere yanıt vererek, çatışmaları durdurma iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yürüttüğü görüşmelere ilişkin eleştirilere sert çıkışarak "yıllardır bunca çatışmayı durdurmak için hiçbir şey yapamayanların" tavsiyesine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımlar yaptı.

"Son 6 ayda, birisi nükleer felaket olmak üzere 6 savaşı çözdüm." ifadesini kullanan Trump, Wall Street Journal gazetesi gibi ABD medya kuruluşlarının "bu konuda hata yaptığını belirtmesine" tepki gösterdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "eski ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı" şeklinde nitelendirerek, "Yalnızca bunu durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Ben Başkan olsaydım bu (savaş) asla yaşanmazdı." yorumunu yaptı.

Yaptıklarından emin olduğunu belirten Trump, "Yıllardır bunca çatışma üzerinde çalışan ve durdurmak için hiçbir şey yapamayan insanların tavsiyesine ihtiyacım yok. Onlar, sağduyusu, zekası, anlayışı olmayan 'aptal' insanlar." ifadelerini kullandı.

Trump, bu durumun, Rusya-Ukrayna meselesini çözmeyi zorlaştırdığını ancak "ne olursa olsun yapması gerekeni yapacağını" savundu.

Diğer paylaşımında "sahte haberler" şeklinde nitelediği ABD medyasını ve Demokrat Partilileri hedef alan Trump, Rusya'nın başkent Moskova ve St. Petersburg kentini "ABD ve Ukrayna'ya verdiğini söylese dahi" medya ve Demokrat Partililerin bunun "Trump ve ABD için küçük düşürücü bir gün olduğunu" söyleyeceğine ilişkin ifadelerini yineledi.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bugün yapacağı görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Kaynak: AA

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
