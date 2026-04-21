Trump'tan Starmer'a Tepki: Kötü Tercih
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Starmer'ın Epstein bağlantılı Mandelson'ı atama kararını kötü bulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson'ı bu göreve atarken verdiği kararın yanlış olduğunu kabul etmesine ilişkin, "Katılıyorum, gerçekten kötü bir tercihti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Starmer'ın Epstein ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Trump, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington Büyükelçisi'ni atama kararında 'gösterdiği muhakemenin yanlış' olduğunu kabul etti. Katılıyorum, gerçekten kötü bir tercihti." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, yeniden toparlanmak için çok vakit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün, geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson'ı bu göreve atarken verdiği kararın yanlış olduğunu kabul etmişti.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınmış, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'le ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde Mandelson'ın Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'ın Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'le piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmıştı. Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Starmer, Washington Büyükelçisi olarak atadığı Mandelson'ın 2008 sonrasında da Epstein'le ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'ın yalan söylediğini öne sürmüştü.

Mandelson, tüm bu ifşaatların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubatta da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 10:29:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.