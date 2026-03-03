Trump'tan Tarihi Anlatımlara Yeniden Değerlendirme Talebi - Son Dakika
Son Dakika

Trump'tan Tarihi Anlatımlara Yeniden Değerlendirme Talebi

03.03.2026 14:11
Trump'ın 2025'teki kararı sonrası, tarihi park ve anıtların içerikleri federal hükümete başvuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te "uygunsuz ideolojilerin kaldırılmasına" ilişkin karar almasının ardından bu süreçte bazı ulusal park ve anıtlardaki tarihi olayları anlatan yazıların yeniden değerlendirilmesi ya da düzenlenmesi için federal hükümete başvuru yapıldığı ifade edildi.

Washington Post'un (WP) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te "uygunsuz ideolojilerin kaldırılmasına" ilişkin kararı sonrası süreçte çeşitli park ve anıtlardan federal hükümete başvuru yapıldı.

Mississippi eyaletindeki Emmett Till ve Mamie Till-Mobley Anıtı'nda çalışanlar, 1955'te beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçılar tarafından öldürülen 14 yaşındaki çocuk hakkındaki serginin incelenmesi için Trump yönetimine başvurdu.

Utah eyaletindeki Arches Ulusal Parkı'nda ise çalışanlar, duvar yazılarının ve istilacı tür hayvanların manzaraya zarar verdiğine ilişkin tabelanın ABD'nin "doğal güzelliklerine odaklanılması" direktifine uyup uymadığının incelenmesini talep etti.

West Virginia eyaletinde de Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı'nda çalışanlar, federal yetkililerin "kölelik karşıtı aktivistin bir grup tarafından öldürülmesini anlatan belgenin, "katilleri küçük gösterip göstermediğine" karar vermesini istedi.

WP'nin bu ve benzeri yüzlerce başvuruyu incelediği ve federal çalışanlara doğrulattığı veri tabanında içeriklerin hangilerinin kaldırılacağı ya da değiştirileceğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

ABD basınında, bu başvurular, "Trump'ın ulusal parklarda ırkçılık, tarihi miras, cinsiyetçilik, iklim değişimi ve kirlilik gibi konuları nasıl yeniden ele alacağına bir bakış açısı sunduğu" şeklinde yorumlanıyor.

"Ön cephedeki kamu çalışanları" adlı sivil grup, bu başvurulara yer verilen internet sitesinde Trump yönetimini "kamuya açık alanlarda tarihi silmek ve bilimi baltalamakla" suçladı."

Öte yandan, ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "taslak ve değerlendirme sürecindeki iç belgelerin atılan son adımı temsil etmediği, yanlış yorumlanabileceği" belirtilerek, bu belgelerin "yasa dışı ve uygunsuz şekilde düzenlenerek basına verildiği" savunuldu.

Trump, Mart 2025'te ülkedeki birkaç eyalette kurumları bulunan ve çeşitli müzelerden, ulusal hayvanat bahçesinden, eğitim ve araştırma merkezlerinden oluşan Smithsonian Enstitüsüne ilişkin kararname imzalamıştı.

Son 10 yılda "nesnel doğruların, ideolojilerle çarpıtılmış anlatılar ile değiştirilerek ABD tarihinin yeniden yazılmaya çalışıldığını" öne süren Trump, Smithsonian Enstitüsündeki "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, Kültür, Çevre

