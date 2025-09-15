Trump'tan Venezuela'ya Gözdağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Venezuela'ya Gözdağı

15.09.2025 05:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Venezuela'ya yönelik yeni saldırı sinyalleri verirken, uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verirken, bu ülkeye ait deniz unsurlarına yeni saldırılar düzenleyebileceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Karayipler'de ABD ile Venezuela arasında gerginliğe neden olan ve "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" için bölgeye gönderildiği belirtilen Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirtti.

"Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Çok fazla tren de Aragua çete üyesi geliyor. Dışarı çıkmaya çalışıyorlar ama biz onları sınırda başarıyla durduruyoruz." diyen Trump, hem uyuşturucu hem de çetelerle mücadele için bu önlemleri aldıklarını savundu.

"Venezuela'ya daha fazla saldırı bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, bu konuda Karayipler'de uyuşturucu bağlantılı tekneleri tespit ettikçe saldırılara devam edeceklerinin mesajını verdi.

Venezuela'nın "balıkçı teknesi" olduğunu iddia ettiği teknenin, uyuşturucu taşıyan bir tekne olduğunu bildiklerini savunan Trump, bu gemi ile ilgili tüm istihbarata sahip olduklarını belirtti.

ABD Başkanı, Venezuela'ya doğrudan saldırı ihtimali konusunda ise net bir değerlendirme yapmadı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Karayipler, Venezuela, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Venezuela'ya Gözdağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 05:12:21. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Venezuela'ya Gözdağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.