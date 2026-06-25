Trump'tan Venezuela'ya Yardım Sözü - Son Dakika
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Trump'tan Venezuela'ya Yardım Sözü

25.06.2026 08:20
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ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası yardım vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Trump, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini kaydetti.

Trump paylaşımında, "Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil." yorumunda bulundu.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Venezuela'ya Yardım Sözü - Son Dakika

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