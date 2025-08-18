Trump'tan Zelenskiy'ye Kırım ve NATO Uyarısı - Son Dakika
Trump'tan Zelenskiy'ye Kırım ve NATO Uyarısı

18.08.2025 07:28
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'e Kırım'dan vazgeçmesini ve NATO'ya girmesinin gündemde olmadığını iletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.

Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

