Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtını 'kabul edilemez' buldu - Son Dakika
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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtını 'kabul edilemez' buldu

Trump\'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas\'ın ateşkes teklifine yanıtını \'kabul edilemez\' buldu
31.05.2025 23:03
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, 'hiç bir şekilde kabul edilemez' olduğunu belirtti. Witkoff, dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini de kaydetti. Öte yandan İsrail basını, Hamas'ın ateşkes teklifinde 3 değişiklik talep ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, 'hiç bir şekilde kabul edilemez' olduğunu belirtti.

"BİZİ SADECE GERİYE GÖTÜRÜYOR"

Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın ABD'nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtını 'kabul edilemez' buldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

HAMAS'A YENİ BİR MESAJ GÖNDERDİ

Özel Temsilci Witkoff, Hamas'a yeni bir mesaj da gönderdiği paylaşımında, "Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN TEK YOLU BU ÖNERİNİN KABUL EDİLMESİNDEN GEÇİYOR"

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

TRUMP "ANLAŞMAYA ÇOK YAKINLAR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde açıklanabileceğini belirterek, "Anlaşmaya çok yakınlar" demişti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtını 'kabul edilemez' buldu

İSRAİL BASINI, HAMAS'IN 3 DEĞİŞİKLİK İSTEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtildi. Haberde, Hamas'ın daha önce 90 günlük ateşkes talebiyle karşılaştırıldığında tavrında değişiklik olduğu ancak yine de ateşkes teklifinde 3 değişiklik talep ettiği aktarıldı. Hamas'ın, "esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi için daha net bir takvim belirlenmesi ve ABD'nin, ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak sonlandıracağına, İsrail'in ateşkes sona erdikten sonra müzakereler tamamlanmasa bile savaşı devam ettirmeyeceğine dair garanti vermesini" istediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtını 'kabul edilemez' buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ebuturap:
    o.c. tabiki kabul edilmez onlarin amacı esirleri kurtarıp tekrar soykırıma devam kaldığı yerden 7 0 Yanıtla
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